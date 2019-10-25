National Interest назвал российские С-400 «смертельной угрозой»

Вашингтон, 25 октября. Новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности использования делают российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 смертоносным оружием, которого следует бояться. Таким мнением поделился автор обзора, опубликованного в американском журнале The National Interest.

Издание указывает, что Россия стремится продавать и применять С-400, чтобы получить рычаги давления и угрожать противникам. Автор статьи отметил, что во всем мире наблюдается повышенный интерес к российским ЗРС, и за С-400 уже выстроилась очередь. Это заставляет США накладывать санкции на другие государства только за попытку приобрести у России зенитную ракетную систему, сообщат «Взгляд.ру».

Как утверждает эксперт The National Interest, возможности С-400 превосходят предыдущие ЗРС практически в два раза, передает KP.RU. Например, системы оснащены более чувствительными радарами, которые способны улавливать почти все воздушные цели, пишет «Газета.ру».

Кроме того, С-400 совместимы с четырьмя различными типами ракет. Это позволяет организовывать многоуровневую противовоздушную оборону. Как подчеркнул аналитик американского журнала, российские ЗРС способны поразить цель на расстоянии до 400 километров. Автор обзора отметил, что при создании С-400 были взяты все сильные стороны от С-300, что сделало новые системы «еще более смертельной угрозой».

Ранее журналисты британского издания Express восхитились демонстрацией возможностей российской зенитной ракетной системы С-400. Также они подчеркнули, что санкционные угрозы США не действуют на потенциальных покупателей этих ЗРС.