Москва, 25 октября. Одна из лидеров политического крыла курских боевиков — «Демократического совета Сирии» Ильхам Ахмед во вторник заявила, что якобы турецкая армия использовала химическое оружие в ходе своей антитеррористической операции на севере Сирии «Источник мира». Об этом она рассказала во время своей речи в американском Конгрессе.

Как считают эксперты, Запад и его подчиненные нашли новый объект для осуществления очередных химических провокаций. По словам Ахмед, Анкара якобы применила во время операции белый фосфор. Это вещество запрещено несколькими международными конвенциями.

Как пишет издание Rudaw, Ахмед в подтверждение своих слов показала фотографии, на которых изображены дети с химическими ожогами. При этом подлинность снимков подтверждена не была. Между тем иных доказательств, по словам Ахмед, курдские радикалы представить не могут, они не в состоянии провести экспертную оценку.

По словам специалистов, обвинения очень напоминают историю, которая произошла весной 2018 года. Тогда Сирийская армия, прикрываемая авиацией ВКС РФ, завершала освобождение Восточной Гуты от запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и других радикальных исламистских группировок.

США и их союзники пытались контратаковать фейками о якобы использовании хлора, зарина и других отравляющих веществ. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с ФАН подчеркнул, что выступление Ахмед, вероятно, является частью информационной атаки.

По его словам, речь организовали американские политики, которые категорически против ухода или даже сокращения американского контингента в САР.

«Курдские формирования пытаются разыграть ту же схему, что и, например, боевики из Идлиба, которые с помощью своих провокаций в Хан-Шейхуне и других городах пытались развернуть силы западной коалиции на правительственные войска», — уточнил он.

По мнению специалиста, представители так называемой Рожавы хотят повернуть Запад против турецкой армии.

Напомним, что страны Запада – в первую очередь, США и Великобритания – регулярно обвиняют власти Сирии в «применении химического оружия». При этом Вашингтон и Лондон не приводят никаких доказательств, фактически требуя верить им на слово. Власти США и Великобритании неоднократно использовали голословные обвинения в адрес властей Сирии, чтобы совершать акты агрессии против суверенного государства. Как Дамаск, так и Москва неоднократно напоминали, что весь химический арсенал Сирии был уничтожен под наблюдением международных экспертов более пяти лет назад. Последний доклад ОЗХО, таким образом, подтверждает позицию России и Сирии, снимая любые дальнейшие обвинения в адрес Дамаска.

Власти Сирии успешно выполнили свои обязательства по ликвидации всех объектов по производству химического оружия. Об этом заявили представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладе организации, который был представлен в ООН.

Кроме того, авторы документы отметили, что власти Сирии представили свой 67-й ежемесячный доклад о деятельности на ее территории, связанной с ликвидацией объектов по производству химического оружия. Более того, подчеркивается, что все «объявленные Сирией химикаты», которые были вывезены с ее территории в 2014 году, полностью уничтожены, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.