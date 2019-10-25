Опубликовано видео переброски военных полицейских РФ для отвода курдов-террористов в Сирии

Дамаск, 25 октября. Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию, куда они прибыли для отвода курдов-террористов в рамках меморандума.

Напомним, ранее в Сирию прибыли около 300 военных полицейских из России. На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», продемонстрирована посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром. Также на записи можно увидеть выгрузку военных полицейских, пишет «Газета.ру».

Как сообщили в Минобороны РФ, в Сирию для отвода курдов-террористов направили наиболее подготовленных военнослужащих, у которых уже есть опыт подобных операций, передает телеканал «360». Они проходили обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Основная задача военных полицейских из РФ — патрулировать указанные районы и обеспечивать безопасность местного населения, сообщает «Царьград».

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намеревалась обезопасить турецко-сирийскую границу от курдов-террористов и сотрудничающих с ними боевиков из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отметим, что курдские вооруженные формирования захватили часть сирийской территории на северо-востоке страны и притесняли местное население — арабов-суннитов.

22 октября состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика России и Турции в Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР продолжат контролировать вывод формирований курдов-террористов и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары. Отметим, что после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.