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Небензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии

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Небензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Нью-Йорк, 25 октября. Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.

С заявлением на тему российский дипломат выступил накануне в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было посвящено ситуации в Сирии.

Поводом для такого выказывания постоянного представителя России в международной организации стало заявление постпреда Германии, который раскритиковал Россию и КНР из-за наложения вето на резолюцию по ситуации в Идлибе.

«Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать», — парировал Небензя.

«Я хочу задать вам вопрос — а что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других?» — в свою очередь задал вопрос российский дипломат.

«Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем», — поставил точку в разговоре Василий Небензя.

Как напоминают «Известия», ранее постпред России при ООН рассказал, что страны Запада продолжают придумывать новые предлоги для отказа от участия в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

«Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии», — отметил он.

Небензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Небензя напомнил, что ранее западные партнеры называли условием для начала восстановления создание сирийского конституционного комитета. По его словам, теперь Россия слышит новые предлоги.

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Источник: ТАСС
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