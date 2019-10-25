Около 300 военных полицейских из России прибыли в Сирию. События дня. ФАН-ТВ

Согласована новая система накопительных пенсий Российские Минфин и Центробанк определились с условиями новой системы накопительной пенсии. О том, что проект Гарантированного пенсионного плана (ГПП) согласован и готов к обсуждению в обществе, рассказал ТАСС. Участвовать или нет в этой структуре — вопрос для граждан исключительно добровольный. Согласно нововведениям, взносы будет принимать специальная система «пенсионный администратор». При этом россияне самостоятельно будут решать, в скольких фондах накапливать средства. Это возможность не только копить на пенсию в негосударственный фонд из своей зарплаты, но и освободить от НДФЛ взносы до 6%. Новая система может начать работу с 2021 года.

Россия укрепляет позиции в Сирии Россия тем временем усилила свои позиции в Сирии. Около 300 военных полицейских прибыли в арабскую республику. Они будут патрулировать район вдоль границы с Турцией и способствовать уходу боевиков. Напомним, что две недели назад Анкара начала на севере Сирии военную операцию и ударила по курдским террористическим группам. На переговорах лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был принят совместный меморандум, согласно которому страны дали курдским боевикам 150 часов для ухода с территории. Вместе с тем в СМИ появляются новости о том, что США, которые, казалось бы, ушли из региона, готовы вернуть сюда часть своих военных — якобы для защиты нефтяных месторождений от «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Впрочем, в эти благие намерения верится с трудом.

В РФ оценили украинские заявления по Крыму Крымский вопрос закрыт окончательно. Примерно так в нашей стране оценили недавние заявления Киева о переговорах по возвращению полуострова. В частности, российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что Украина вновь уходит от «формулы Штайнмайера» и «мутит воду» вокруг Минских соглашений. По его словам, суверенитет Незалежной над Крымом невозможен ни сейчас, ни через 500 лет. Накануне эту тему вновь подняли в украинском МИД: спикер ведомства Катерина Зеленко заявила, что Киев готов обсуждать возвращение Крыма в любом формате, в том числе в «нормандском». Очевидно, так она поддержала линию президента страны Владимира Зеленского — ранее он объявил, что готов «отвоевать» полуостров дипломатическим путем. Но, похоже, что эти пути в итоге заведут Киев в тупик.