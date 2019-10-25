Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Стало известно о возможной беременности Собчак

55
0 Оставить комментарий

Стало известно о возможной беременности Собчак

Москва, 25 октября. СМИ опубликовали новые доказательства того, что телеведущая Ксения Собчак находится в «интересном положении».

Как сообщает «Пятый канал», на просторах Интернета появилась видеозапись, на которой на одном из мероприятий журналистка беседует со знакомыми, не прикрывая округлившийся живот.

Слухи о том, что Собчак возможно беременна, появились еще больше месяца назад — накануне свадьбы телеведущей с режиссером Богомоловым. Фанаты предположили, что знаменитости решились на такой ответственный шаг, чтобы ребенок родился в браке.

Впрочем, официального подтверждения о положении теледивы ни от самой Ксении, ни от ее нынешнего супруга Константина не было. Так что поклонникам остается лишь теряться в догадках.

Как напоминают «Известия», на днях скандальный блогер Лена Миро назвала театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова слабым местом ведущей и журналистки Ксении Собчак. 

Миро считает, что «самое больное место» Собчак то, что она не смогла найти себе альфа-самца. По ее мнению, новый супруг журналистки «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника Виторгана, ни о чем народу не говорит».

Стало известно о возможной беременности Собчак

Ранее российская примадонна Алла Пугачева в своем аккаунте в социальной сети Instagram отметила, что сын Ксении Собчак Платон очень похож на своего дедушку – Анатолия Собчака.

infox - new
Источник: Пятый канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров