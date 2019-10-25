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Трамп хочет сохранить влияние США после завершения операции против курдов-террористов

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Трамп хочет сохранить влияние США после завершения операции против курдов-террористов

Москва, 25 октября. Заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа об отмене санкций против Турции есть не что иное, как попытка сохранить влияние США после завершения операции против курдов-террористов в Сирии.

Размышлениями на тему в интервью изданию «Слово и дело» поделился эксперт по геополитике Константин Соколов, который отметил, что это также попытка Вашингтона сохранить свое лицо в уже проигранной ситуации.

«На самом деле вопрос уже решен, документы подписаны, план начал реализовываться. Поэтому США это делают просто для спасения своего собственного лица в сильно проигранной ситуации, и впоследствии прямых предложений от них не будет», — пояснил специалист.

По словам Соколова, США не могут оставить Сирию в покое, потому что данный факт будет означать в глазах мирового сообщества отказ Вашингтона от своих интересов на Ближнем Востоке.

«Суть этого плана заключается в том, чтобы раздробить существующие арабские государства, сделать из них небольшие недееспособные государственные организации. Это все необходимо для того, чтобы в регионе доминировал Израиль», — уточнил эксперт.

Как отметил Соколов, ситуация в Сирии, возврат к мирной жизни стали примером для других арабских государств, которые начинают понимать, что необходимо сотрудничать с Россией.

Трамп хочет сохранить влияние США после завершения операции против курдов-террористов

Как напоминают «Известия», власти США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции, а также с ряда высокопоставленных турецких чиновников. По словам Дональда Трампа, он отдал приказ о снятии санкций в связи с прекращением военной операции «Источник мира», которая была направлена против боевиков запрещенного в РФ ИГ1 и курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Слово и дело
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