В Киеве считают, что России «придется» прокачивать газ через Украину

Киев, 25 октября. России «придется» в будущем году прокачивать голубое топливо через украинскую газотранспортную систему, пишет «Сегодня.ua».

По данным украинского издания, с таким заявлением выступил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, который якобы изучил контрактные обязательства «Газпрома».

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства «Газпрому» придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум», — цитирует Сологуба «Сегодня.ua».

Составляя такой «прогноз» в Нацбанке учитывали, помимо контрактов «Газпрома», объем газа в хранилищах на Украине и введение в эксплуатацию газовых трубопроводов в обход страны.

Дмитрий Сологуб при всем при этом признал вероятность «временного» прекращения транзита российского газа, к чему в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» «активно готовятся».

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что продление действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем выхода из кризиса.

Глава компании подчеркнул, что до перехода Украины на Третий энергетический пакет (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков. — Прим. ФАН) еще далеко.