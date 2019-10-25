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В Сирию прибыли около 300 военных полицейских из РФ для отвода курдов-террористов от границ с Турцией

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В Сирию прибыли около 300 военных полицейских из РФ для отвода курдов-террористов от границ с Турцией

Дамаск, 25 октября. Для помощи отвода от турецкой границы отрядов курдов-террористов на север Сирии из России прибыли около 300 военных полицейских.

Информация об этом содержится в официальном сообщении отечественного министерства обороны. В военном ведомстве отметили, что российские военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.

«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции ВС РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — говорится в официальном релизе.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что российские военные будут не только помогать отводить от турецко-сирийской границы отряды курдов-террористов, а также патрулировать назначенные районы и обеспечивать безопасность населения.

Отмечается, что на север Сирийской Арабской Республики прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт пребывания в «горячих» точках, и прошедшие обучение в Центре военной полиции.

Кроме того, в Сирию на авиабазу Хмеймим также будут переброшены более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», сообщает «Газета.ru».

В Сирию прибыли около 300 военных полицейских из РФ для отвода курдов-террористов от границ с Турцией

Напомним, что переговоры по урегулированию в Сирии прошли во вторник в Сочи. Их итогом стало прекращение военной операции «Источник мира», которая проходила на севере САР и была направлена против курдских бандформирований и террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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