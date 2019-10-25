Актриса Александра Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Москва, 25 октября. Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева высказалась о болезни коллеги Анастасии Заворотнюк.

Размышлениями на тему ныне общественный деятель поделилась в интервью изданию Teleprogramma.pro, рассказав о собственном опыте борьбы с онкологическим заболеванием.

«Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься», — пояснила актриса.

Звезда советского фильма «Экипажа» отметила, что как никто другой понимает Анастасию Заворотнюк, ведь она сама узнала о болезни только на четвертой стадии. Тогда ей самой спас жизнь только высококлассный врач.

«Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии», — рассказала Яковлева.

Как напоминает «Газета.ru», слухи о болезни Анастасию Заворотнюк появились минувшим летом, когда она перестала появляться на светских мероприятиях. Некоторые интернет-издания даже начали распространять фейк, что Заворотнюк уже умерла, а на Анкудиновском кладбище в Подмосковье прошли ее «тайные похороны».

Позднее психолог Ольга Драгая объяснила молчание родственников актрисы Анастасии Заворотнюк о ее здоровье. Специалист указала на несколько причин поведения родных и близких 48-летней звезды. По ее мнению, молчание для публичных людей может быть защитной реакцией: меньше информации — меньше сплетен.