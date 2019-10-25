Турция оставит за собой право бороться с курдами-террористами на севере Сирии

Нью-Йорк, 25 октября. Анкара оставляет за собой право продолжить борьбу на севере Сирийской Арабской Республики с курдами-террористами, сказал постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу.

С заявлением на тему турецкий дипломат выступил накануне в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было посвящено ситуации в Сирии.

«Как многократно подчеркивал Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не потерпит террористической активности на своих границах. Наша бдительность перед лицом терроризма будет оставаться на прежнем уровне. Наша приверженность не дрогнет ни на секунду», — отметил в своем выступлении постоянный представитель Турции в ООН.

Кроме того, на заседании Совбеза международной организации Феридун Синирлиоглу напомнил, что общие усилия Турции и России «не допустили появления террористического государства на севере Сирии».

«Мы бы хотели поблагодарить наших российских друзей за признание наших законных беспокойств по поводу безопасности и готовность работать вместе с нами против SDF», — подчеркнул турецкий политик.

Как напоминает «Газета.ru», меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией был подписан 22 октября в Сочи. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции «Источник мира» на территории Сирии, которая была направлена против курдских террористов и боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.