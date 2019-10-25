Анкара потребует от Вашингтона выдачи главаря курдов-террористов

Анкара, 25 октября. Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки передадут Анкаре главнокомандующего SDF Мазлума Абди.

С заявлением на тему выступил президент Турции Тайип Эрдоган во время интервью в эфире телеканала TRT, напомнив, что официальная Анкара считает главаря курдов террористом.

«Террорист, которого называют Мазлумом, находится у нас в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США», — уточнил турецкий лидер.

Тайип Эрдоган также напомнил, что выразил свое возмущение хозяину Белого дома из-за того, что Трамп переписывался с Мазлумом Абди и переслал письмо курдского командира.

Как напоминает «Газета.ru», главарь SDF, настоящее имя которого – Ферхат Абди Шахин, является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем. Данная организация признана террористической не только в Турции, но во многих других странах, в том числе и в самих Штатах.

Командир курдских боевиков вступил в эту группировку в 1990 году и действовал в ее составе в Сирии, из-за чего не раз был задержан властями арабской республики. Позже он участвовал в боевых действиях в Турции, большей частью в регионе Шемдинли на юго-востоке страны.

В 2003-м Шахин уехал в Ирак, где продолжил действовать в составе вооруженных бандгрупп РПК. В августе 2014-го он возглавил переговоры с США по сотрудничеству, после этого он уже в статусе командующего новообразованными SDF вернулся в Сирию.