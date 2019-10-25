Эксперт объяснил провал США, не сумевших спасти курдов-террористов в Сирии

Москва, 25 октября. Президенту США Дональду Трампу, решившему снять санкции с Турции, следовало бы поблагодарить Россию, которая решила вопрос остановки операции против курдов-террористов на севере САР. Об этом заявил депутат Госдумы России Леонид Калашников.

Несмотря на угрозы «уничтожить экономику Турции», президент США Дональд Трамп поручил снять все санкции с Анкары, которые были введены в действие с началом антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. При этом Трамп заявил, что «сохранить жизни многих курдов» удалось лишь благодаря усилиям США.

Заявление Трампа вызвало волну критики, поскольку с началом турецкой операции Штаты буквально бросили своих союзников курдов, которых поддерживали на протяжении всего конфликта в Сирии.

По мнению депутата Госдумы Леонида Калашникова, слова американского президента не соответствуют действительности, поскольку ключевую роль в урегулировании ситуации на севере Сирии сыграла именно Россия.

«Если они снимают только те санкции, которые они ввели из-за антитеррористической операции Турции, то Трампу надо было бы поблагодарить Россию, которая решила этот вопрос на шестичасовых переговорах. Почему сейчас? Да потому что сейчас только договорились. Потому что Америка оказалась вытеснена, в том числе они поняли, что им там, за много тысяч миль, нечего делать», — заявил парламентарий в интервью iReactor.

Калашников выразил мнение, что решение Трампа о частичном выводе войск из Сирии может быть связано с его предвыборными обещаниями и пониманием того, что США находятся в Сирии незаконно.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии, передавала «Газета.ру». Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Позднее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о временном прекращении боевых действий, чтобы курды-террористы могли уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны».

Полностью операция была прекращена после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прошли в Сочи во вторник. Главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией, который ознаменовал прекращение турецкой операции.

Позднее Вашингтон, потерявший пальму первенства в решении курдского вопроса, призвал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг прокомментировал попытки Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнив пословицу о том, что у победы много отцов. Песков также заметил, что иногда бывает сложно объяснить мотивы, по которым принимаются решения в Вашингтоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.