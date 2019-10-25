Турция построит больницы и школы в зоне безопасности в САР после ухода курдов-террористов

Анкара, 25 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал планы Анкары построить больницы и школы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Эрдоган уточнил, что благодаря строительству больниц и школ, Турция сможет обеспечить добровольное возвращение беженцев домой, передает RT.

Меморандум о взаимопонимании между Москвой и Анкарой был подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Эрдогана. Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии, которая была направлена против курдских террористов и боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ).

В четверг сообщалось, что колонна российской военной полиции провела патрулирование в районе отхода курдов-террористов с границы Турции и Сирии. Протяженность маршрута составила свыше 60 км от города Камышлы на севере САР до населенного пункта Абуда. На этих территориях российские специалисты обеспечивают безопасность мирных жителей, а также оказывают содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы Турции и САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.