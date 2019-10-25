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Ребенок провалился в люк на глазах у матери в Татарстане

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Ребенок провалился в люк на глазах у матери в Татарстане

Казань, 25 октября. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как маленький ребенок проваливается в канализационный люк на глазах у своей матери.

На записи, опубликованной в группе «Набережные Челны Life» в социальной сети «ВКонтакте», видно, как мама, не спеша, прогуливается с малышом по улице. Ребенок наступает на крышку люка, которая вдруг переворачивается, и ребенок проваливается внутрь. Бросив вещи, мать бросается на помощь сыну, откидывает крышку люка. Ей на помощь пришли прохожие: вместе малыша удалось вытащить.

По словам интернет-пользователей, инцидент произошел в Татарстане. Однако подробности, включая информацию о самочувствии ребенка, не известны.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время видео изучает прокуратура Татарстана. Если факт того, что происшествие случилось в регионе подтвердится, будет начата доследственная проверка.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет РФ начал проверку после информации о падении в открытый люк женщины с годовалым ребенком в Орле. Как сообщала «Газета.ру», по словам пострадавшей женщины, они с дочкой случайно провалились в яму, когда гуляли. Находящийся среди травы люк был прикрыт лишь фанерой.

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Источник: РИА Новости
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