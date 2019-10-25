Вашингтон, 25 октября. Министерство обороны США направляет дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба Пентагона.

В документе уточняется, что в заданном районе США укрепляют свои позиции «в координации с партнерами по SDF» («Силы демократической Сирии»). Переброску сил и средств Пентагон объясняет необходимостью «предотвращения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГ или других дестабилизирующих субъектов».

«Одним из самых значительных достижений США и наших партнеров в борьбе с ИГ стало получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии — важнейшим источником доходов ИГ», — говорится в сообщении Пентагона.

В оборонном ведомстве добавили, что США ставят своей целью «лишить ИГ этого потока доходов, чтобы гарантировать отсутствие возможности ее возрождения».

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не позволят боевикам ИГ восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

При этом стоит отметить, что курдские террористические формирования при поддержке США незаконно оккупировали богатую нефтью территорию Сирии, исторически принадлежащую арабам-суннитам. Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у ИГ часть месторождений и взяли их под свой контроль. Однако на опубликованных курдскими медиаресурсами кадрах заводы выглядят целыми и невредимыми, хотя ИГ разрушает до основания инфраструктуру на утраченных территориях.

Корреспонденту Федерального агентства новостей ранее удалось выяснить, что руководители террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанные с ними ополченцы YPG ежедневно сбывают тысячи бочек с нефтью, принадлежащей сирийскому народу.

Реальную же операцию против террористов в Сирии, оккупировавших территории, провела Турция с 9 по 22 октября. Операция закончилась подписанием соглашения в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Исторический документ регламентирует патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.