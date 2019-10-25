США пытаются выставить своей заслугой победу Турции над курдами-террористами

Москва, 25 октября. США решили присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, повторяя попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, заявил политолог Сергей Марков. По мнению эксперта, Штаты собираются выставить победу турецких властей над курдскими террористами своей заслугой.

Гендиректор Института политических исследований, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина, сопредседатель Совета по нацстратегии Сергей Марков отметил тенденцию круговорота. Когда Россия начала бороться с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и разгромила боевиков в Сирии, США решили перетянуть одело на себя. Вашингтон присвоил победу над террористами себе, разгромив два города, в результате чего погибли десятки тысяч людей.

«Такая же ситуация произошла в широком масштабе и с Гитлером. Советский Союз разгромил Гитлера, США немножко поучаствовали, а потом фальсифицировали историю. И сейчас половина Европы уверена в том, что мир от Гитлера защитила именно Америка», — выразил свое недовольство эксперт в интервью «ПолитЭксперту».

Марков отметил, что сегодня Трамп повторяет такие же действия. Россия мирным путем разрешила конфликт на севере Сирии, и глава США пытается присвоить себе все заслуги.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании.

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — заявил он журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что иногда бывает сложно объяснить мотивы, по которым принимаются решения в Вашингтоне.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии, передавал RT. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки ИГ1. Позднее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о временном прекращении боевых действий, чтобы курды-террористы могли уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны».

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». Главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией, который ознаменовал прекращение турецкой операции.

Позднее Вашингтон, потерявший пальму первенства в решении курдского вопроса, призвал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.