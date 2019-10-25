В Совфеде назвали причину новых попыток Киева поднять вопрос принадлежности Крыма

Москва, 25 октября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления киевских политиков о подготовке переговоров о «возвращении» Крыма связаны с попытками отвлечь внимание от отказа Киева соблюдать Минские соглашения.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти хотят использовать «нормандский формат» для возвращения Крыма, а не для прекращения войны в Донбассе. Позднее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что «Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате».

Клинцевич подчеркнул, что «всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно».

«Но спекуляции по этому поводу все равно продолжаются, и их политическая мотивация совершенно очевидна. Своим заявлением пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко пытается максимально замутить воду вокруг реализации Минских соглашений. Украина отходит все дальше от реализации формулы Штайнмайера», — заявил сенатор.

Схожее мнение ранее высказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. По ее словам, «невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT обратил внимание на то, что «на Украине думают только о своем рейтинге». Политики, по его мнению, понимая, что вариантов возврата Крыма нет и быть не может, «повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям».

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».