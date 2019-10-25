Определены основные параметры новой пенсионной системы

Москва, 25 октября. Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщили источники близкие к разработчикам законопроекта.

Ранее стало известно о новом законопроекте с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», который был разработан Минфином. Среди ключевых элементов гарантированного пенсионного продукта — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений. Администрирование взносов россиян в ПФР будет производиться через централизованную систему под названием «пенсионный администратор».

Информированные источники сообщили ТАСС, что сейчас система пенсионного администратора находится «в большой степени готовности».

Согласно разработанной системе, работодатель должен будет сообщать только процент зарплаты, который будет перечисляться в фонд. Однако знать, в какой пенсионный фонд работник направляет средства гражданина, компания не будет. Эту информацию можно будет также сообщать «пенсионному администратору».

Среди новшеств так же есть возможность россиянам самостоятельно решать в скольких фондах они хотят производить накопление или отказаться от перехода в систему ГПП.

Еще одним интересным элементом ГПП будет СМС-информирование о всех перечислениях на пенсионный счет. Система похожа на онлайн-банк.

В середине сентября в Минфине сообщили, что новая система накопительных пенсий в России, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года. Ведомство собиралось направить документ на общественное обсуждение, после чего он будет внесен в правительство.