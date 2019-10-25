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Политика

Поклонская ответила на «попытки» Киева вернуть Крым

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Поклонская ответила на «попытки» Киева вернуть Крым

Симферополь, 25 октября. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала украинские власти оставить претензии на Крым.

«Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее», — заявила Поклонская РИА Новости.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти хотят использовать «нормандский формат» для возвращения Крыма, а не для прекращения войны в Донбассе. По его словам, он готов включить крымский вопрос в повестку переговоров «нормандской четверки», хотя эта переговорная площадка создавалась только для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

Позднее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что «Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате».

Поклонская ответила на «попытки» Киева вернуть Крым

Комментируя заявления Киева, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что «на Украине думают только о своем рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан». Однако, отметил сенатор, «самом деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет».

Крым вернулся в состав РФ по итогам народного референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Источник: РИА Новости
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