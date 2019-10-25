Небензя назвал основную причину обострения ситуации с курдами-террористами на севере Сирии

Нью-Йорк, 25 октября. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главной причиной обострения конфликта на северо-востоке Сирии «опасный эксперимент геополитического инжиниринга», в рамках которого курдское и арабское население противопоставлялось друг другу.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя заявил, что изначальной причиной обострения ситуации с курдскими террористами на северо-востоке Сирии стал «опасный эксперимент геополитического инжиниринга, который там ставился с помощью противопоставления курдского и арабского населения».

Он подчеркнул, что российско-турецкий меморандум, согласованный в Сочи 22 октября, ставит основной своей задачей стабилизацию ситуации в Сирии.

«В нем предельно ясно подтверждается уважение суверенитета и территориальной целостности САР, неприятие любых сепаратистских тенденций на ее территории», — заявил дипломат.

По словам Небензи, решение курдского вопроса «невозможно без восстановления контроля правительства САР над всей национальной территорией и границей».

«Исходим из того, что эвентуально Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — резюмировал постоянный представитель РФ в СБ ООН.

Переговоры по сирийскому урегулированию прошли во вторник в Сочи. Их итогом стало прекращение военной операции Турции «Источник мира», которая проходила на севере Сирии с 9 октября и была направлена против курдских бандформирований и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка).

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о мерах по поддержанию стабильности и борьбе с терроризмом на севере Сирии.

Вышедший на трибуну после глав государств российский министр иностранных дел Сергей Лавров огласил содержание меморандума, подписанного Путиным и Эрдоганом, передавал RT. В документе содержаться десять пунктов. В частности, РФ и Турция подтвердили свою приверженность сохранению территориальной целостности и суверенитета Сирии и готовность бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.