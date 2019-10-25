Турецкие курды поддерживают операцию против курдов-террористов в Сирии, заявил эксперт

Москва, 25 октября. Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев согласился со словами президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что у Турции нет проблем с курдами, а только с курдами-террористами.

В четверг Эрдоган обвинил 44-го президента США Барака Обаму в поддержке курдов-террористов, из-за действий которых 350 тысяч жителей сирийского города Кобани (Айн-аль-Араб) бежали на территорию турецкой республики.

«У нас там нет проблем с курдами. Наша заноза там — террористы», — резюмировал президент Турции.

Мавашев в интервью «Политике сегодня» подчеркнул, что в Турции проблем с курдским народом «нет и быть не может по определению», поскольку на территории страны уже невозможно отделить курдов от турок, они говорят на одном языке и исповедуют одну религию. При этом не стоит забывать, что многие турецкие курды сами выступают против террористической Рабочей партии Курдистана (РКК), запрещенной в Турции и США.

Проводя операцию «Источник мира», Анкара исходила из того, что курдские бандформирования в Сирии аффилированы с РКК.

«Так что лукавства в словах президента Эрдогана в данном случае нет», — заключил Мавашев.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии, передавал RT. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». Главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. По итогам турецко-российских переговоров в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция «Источник мира» прекращается. Он уточнил, что сроки окончания турецкой операции будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений».

Ранее в четверг Эрдоган заявил, что курдские террористы пытаются сменить название своей группировки, а также изменить символику и одежду, чтобы избежать давления со стороны Анкары.

Он также призвал мировое сообщество признать организации курдов-террористов PKK и YPG такими же опасными, как и ИГ. Эрдоган подчеркнул, что «боевики PKK/YPG представляют реальную угрозу для демократии, правового государства и прав человека», и выразил сожаление в связи с тем, что мировое сообщество «повелось на шантаж» YPG и «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.