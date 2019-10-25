Врач рассказала, как снизить риск инсульта

Москва, 24 октября. Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала способы снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.

Стародубова напомнила, что сегодня уже доказано, что «повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления насыщенных жиров и трансизомеров жирных кислот (трансжиров)»: это твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое. Специалист рекомендует отказаться от этих продуктов или свести их потребление к минимуму.

Стоит также пересмотреть употребление жирных сортов мяса и птицы, колбас и копченостей.

Способствует снижению уровня общего холестерина и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний средиземноморский тип питания: оливковое масло, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, птица. При этом стоит значительно сократить употребление красного мяса и сладостей.

Ранее заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Стеблецов рассказал о первых признаках гипертонического криза. По его словам, повышение давления сопровождается такими симптомами, как тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение, чувство раздутости в ушах, оглушение, может гореть лицо.

Если давление повышено долгое время, последствия могут быть плачевными. Врач настоятельно советует всем, у кого есть проблемы с давлением, обязательно иметь при себе соответствующие лекарства. Если же они не помогают в течение 30–40 минут после приема, вызывать скорую.