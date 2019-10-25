Национальный центр помощи пропавшим детям прошел полевые учения. ФАН-ТВ

В Раменском районе Московской области завершились учения подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На протяжении нескольких дней участники масштабного мероприятия получали теоретические и практические знания, необходимые для поиска пропавших детей.

Волонтеры из десяти регионов страны обучались поиску людей в экстремальных условиях, быстрому принятию решений, оказанию первой медицинской помощи и многим другим жизненно важным навыкам.

Уже более семи лет в Красноярске работает общественная организация «Поиск пропавших детей». За это время волонтеры превратись в настоящих профессионалов, которые оказывают огромную помощь государственным структурам.

«Когда у нас уже в Красноярске пропал ребенок, и полиция попросила выйти общественность на поиски, когда я уже присоединилась, когда прошли все вот эти поиски, когда нашли этого ребенка, и тогда именно появилась вот такая мысль, что мы можем продолжить подобную поисковую деятельность и помогать госструктурам. И с тех пор с 2012 года мы занимаемся этим вполне профессионально и оперативно», — говорит Оксана Василишина, руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей», г. Красноярск.

«Чтобы мои люди быстро понимали других — это и важно по большей части. То что здесь будет происходить, это и будет взаимодействие. Отработка взаимодействия, волонтеры начнут разговаривать на одном языке. И еще, это личный контакт. Мы все прекрасно знаем, что знакомство по телефону, по Интернету, это одно, а личный контакт — совсем другое. Он более практичен», — поделился Вячеслав Телин, руководитель подразделения Национального центра Липецкой области.

Учения, проводящиеся уже в третий раз, показали, что профессиональная подготовка очень важна в успешном поиске пропавших людей. Помощь в подготовке волонтеров оказали сотрудники Российского университета спецназа. Это настоящие мастера своего дела, люди, связанные со спортом, имеющую большую базу для обучения, считает министр культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Для нас отрадно, что приехало свыше 10 субъектов Российской Федерации, это волонтеры. Для нас эта тема актуальна, в Московской области большое количество ребят заняты этим делом, и, конечно же, их профессиональная подготовка, а сегодня ребята и профессиональные преподаватели из Российского университета спецназа проведут очень хороший курс, трехдневный курс. И, конечно, у ребят будет тактико-специальная подготовка, горно-лесо-спасательная, теоретическая часть будет дана, для того чтобы ребята могли не потеряться сами в лесу. Конечно же, большое количество волонтеров — выходцы из спорта, и очень важно то, что сегодня здесь на спортивной базе они пройдут этот курс», — говорит Роман Терюшков, министр культуры и спорта Московской области.

Владимир Саценко, старший инструктор Российского университета спецназа, рассказал об особенностях подготовки интенсивного курса обучения.

«Лично я курирую горнолесную и горную подготовку. То есть у меня группа альпинистов, которые являются инструкторами горной подготовки, профессиональные спасатели горной подготовки, как МЧС, то есть имеют дипломы МЧС и Федерации альпинизма России. То есть мы не только восходим, покоряем вершины — мы спасаем людей. Хотелось бы, конечно, этого не делать, но, увы. Мы не первый раз уже собираемся с волонтерами и пытаемся выработать общие методики, общую канву, потому что одного желания для поиска мало. Нужны профессиональные навыки, знания, четкость действий. Именно этому пытаемся за краткосрочные курсы их научить», — говорит Владимир Саценко, старший инструктор Российского университета спецназа.

Стоит отметить, что спасателям-волонтерам на время учений была предоставлена база «Сатурн». Ее Национальному центру помощи выделило Министерством спорта. Как отмечают сотрудники Центра, этот комплекс обладает всем необходимым для проведения подобных учений.

Участники всероссийских учений получили специальные сертификаты.