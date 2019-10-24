Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в урегулировании в Сирии пословицей

Сочи, 24 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнил пословицу о том, что у победы много отцов.

«Мы же с вами знаем — поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», — заявил он журналистам.

Песков также заметил, что линия Вашингтона «сейчас не совсем кратчайшая линия между точками «А» и «Б», то есть не совсем прямая линия»: она имеет тенденцию к неожиданным изменениям. Поэтому, отметил Песков, иногда бывает сложно объяснить мотивы, по которым принимаются решения в Вашингтоне.

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» проходила с 9 по 22 октября на севере Сирии, передавал RT. Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Позднее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Вечером во вторник срок соглашения истек.

Днем во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». Главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. Документ включает в себя десять пунктов. В первую очередь, Москва и Анкара подтвердили «приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции». Страны также подтвердили решимость «бороться с терроризмом во всех его формах» в Сирии.

По итогам турецко-российских переговоров в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция «Источник мира» прекращается. Он уточнил, что сроки окончания турецкой операции будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений».

Позднее в Турции подчеркнули, что договоренности, достигнутые в Сочи, не зависят от соглашений Анкары и Вашингтона о приостановке операции «Источник мира». При этом в администрации Эрдогана добавили, что достигнутое в Сочи соглашение «знаменует начало новой эры» в двусторонних отношениях России и Турции.

В США новости о российско-турецких переговорах восприняли неоднозначно. Президент Дональд Трамп, который в начале операции обещал «полностью уничтожить экономику Турции», принял в итоге решение снять с Анкары все санкции.

Позднее же Вашингтон призвал Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии. В Белом доме при этом подчеркнули, что Вашингтон «не играл никакой роли» в соглашении между странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.