«Сад на Неве» исключили из ЗНОП Петербурга. ФАН-ТВ 

Депутаты Петербурга одобрили законопроект по исключению земельного участка на Смольной набережной из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), на этом месте будет возведен судебный квартал.

Теперь Северную столицу по праву можно будет называть еще и судебной. На этой неделе депутаты ЗакСа приняли решение исключить территорию так называемого сада на Неве из перечня зеленых насаждений общего пользования, одобрив тем самым строительство судебного квартала. Законопроект приняли в первом чтении. На Смольной набережной будет располагаться Верховный суд России, Судебный департамент, а также жилые дома для его сотрудников.

«Если Верховный суд переедет к нам в Санкт-Петербург, то, безусловно, это повлечет в разы больше количество рабочих мест, чем при переезде Конституционного суда, потому, что масштабы несопоставимы. Второе — доступность правосудия для жителей Петербурга, да и всего Северо-запада, будет на расстоянии вытянутой руки», — сказал Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Раньше Судебный квартал планировали разместить на проспекте Добролюбова. Однако по инициативе губернатора Александра Беглова на этом месте появится арт-парк. Президент России Владимир Путин это идею поддержал.

В действующем генплане эта зона по-прежнему отражена как участок для Орловского тоннеля и его коммуникаций. Строительство Судебного квартала не станет преградой, если тоннель под Невой все же решат проложить. По мнению Сергея Лисовского, новое место подходит как нельзя кстати для Судебного квартала.

«На Смольненской набережной находятся здания правительственного квартала, это с точки зрения и логистики документооборота, и с точки зрения тишины для работы государственных служащих, где нет потока шума, рынка, где нет потока туристов огромного — это абсолютно правильное решение», — считает Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и экология».

Кроме того парламентарии решили компенсировать жителям Центрального района потерю «Сада на Неве», Смольный совместно с ЗакСом нашли шесть других участков общей площадью более 3,5 га, подходящих для создания скверов. Это бульвар на улице Черняховского, территория на Синопской набережной и участок по набережной Обводного канала, а также сквер у моста Александра Невского и у Большеохтинского моста. На данный момент они не входят в перечень территорий зеленых насаждений.

«Говорить о том, что это какое-то излюбленное место для прогулок, ну это миф. Поэтому гораздо больше пользы будет, если на этих шести новых территориях Центрального района появятся новые скверы, это будет удобнее для жителей, которые располагаются в разных частях Центрального района. А не держаться за тот клочок земли, который по факту не используется в качестве зеленой зоны», — говорит Денис Четырбок.

По закону, на каждого жителя района должно приходиться примерно шесть квадратных метров зелени. В Центральном районе это требование выполняется. Поскольку кроме территорий зеленых насаждений здесь располагаются Михайловский и Летний сады, а также сквер у Инженерного замка. Но и «Сад на Неве» вполне может оставаться зеленой территорией. Главное, чтобы диалог между властями и обществом был открытым.

«Если город пошел навстречу судьям, и будет строить этот квартал, то судьи должны пойти навстречу городу и высадить зеленую аллею справедливости. Судьи тоже люди, и они руководствуются не только нормами сухой буквы, они должны руководствоваться нормами справедливости и быть втянуты в природоохранный процесс», — говорит Сергей Лисовский.

«Есть практика, когда сопровождаются строительные проекты, проектирование, строительство, эксплуатация объекта. Мне кажется, был бы очень интересный и правильный подход, если бы власти Санкт-Петербурга, исполнительная, законодательная совместно с общественниками создали бы такую рабочую группу, которая могла бы контролировать ход строительства этого объекта», — поделился Рашид Исмаилов, Председатель «Российского экологического общества».

Планируется, что Верховный суд России переедет в Петербург не раньше 2022 года, сроки начала строительства «квартала справедливости» пока не названы.