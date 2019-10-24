Списав долги странам Африки, Россия открыла путь к работе своих компаний на континенте

Сочи, 24 октября. Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Москва списала африканским государствам 20 млрд долларов долгов за все время.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что теперь российские компании имеют возможность работать в Африке на взаимовыгодной основе, «зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет».

«Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», — подчеркнул он.

Комментируя появившиеся критические материалы, Песков объяснил, что списание долгов не происходило в последнее время, это результат нескольких лет. Он напомнил, что еще в 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств. К этой программе также присоединилась Россия. В 2006 году вышло постановление правительства РФ, в соответствии с которым были списаны долги.

«Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные», — пояснил Песков.

Отметим, в четверг в Сочи завершился первый в истории саммит Россия — Африка, который проходил 23 и 24 октября, передавал RT. Его участниками стали президент РФ Владимир Путин, главы государств и правительств 43 (из 54) стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы.

Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей. Международное агентство суверенного развития, подписав соглашения со странами на сумму более 2,5 млрд долларов, по итогам форума стало консультантом республик Нигер, Гвинея, Конго.

Подводя итоги саммита, президент РФ Владимир Путин призвал вывести товарооборот между Россией и странами Африки до 40 млрд долларов в год. Российский лидер отметил, что встреча была деловой, но при этом дружеской и даже душевной. Путин сообщил, что по предложению африканских друзей было принято решение о создании форума партнерства Россия — Африка. При этом раз в три города будут проходить встречи на высшем уровне в РФ и других африканских странах, отметил российский лидер.