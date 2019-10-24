Песков раскрыл детали подготовки текста меморандума по Сирии Путиным и Эрдоганом

Сочи, 24 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал детали работы глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана над меморандумом по Сирии.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, как долго президенты РФ и Турции говорили один на один на переговорах в Сочи.

«Я думаю, они часа два с половиной сидели только в присутствии переводчиков. Причем они и карты смотрели. Скажем так: они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее», — ответил Песков.

Он уточнил, что в ходе переговоров к президентам приглашались министры обороны, ответственные специалисты. Главы государств давали поручения министрам иностранных дел, которые принялись подготавливать основу текста меморандума.

Только после этого президенты сами вносили правки, изменения согласовывались с министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках. Тексты неоднократно сверялись, на что ушло более шести часов.

Переговоры по сирийскому урегулированию прошли во вторник в Сочи, сообщала «Газета.ру». Президенты России и Турции объявили о мерах по поддержанию стабильности и борьбе с терроризмом на севере Сирии. В своих выступлениях для СМИ по итогам переговоров Путин и Эрдоган подчеркнули, что между Россией и Турцией существует полное взаимопонимание по ситуации на севере Сирии.

«Защищать мир на границе туркам и сирийцам предстоит вместе», — подчеркнул Владимир Путин, отметив, что Россия будет способствовать налаживанию диалога между правительством Сирии и курдским населением на северо-востоке страны.

Вышедший на трибуну после глав государств российский министр иностранных дел Сергей Лавров огласил содержание меморандума, подписанного Путиным и Эрдоганом. В документе содержаться десять пунктов.

В частности, РФ и Турция подтвердили свою приверженность сохранению территориальной целостности и суверенитета Сирии и готовность бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Кроме того, в меморандуме прописан вопрос о патрулировании территории вдоль границы Сирии и Турции после отвода курдских формирований, передавал RT.