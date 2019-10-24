Египет, Ливия, ЦАР и другие страны высоко оценили итоги первого саммита Россия — Африка

В Сочи завершился первый в истории саммит Россия — Африка. Хозяйка саммита Россия, сопредседательствующий Египет, а также Ливия, Судан, ЦАР и другие страны континента подвели итоги взаимной работы.

Саммит прошел в Сочи с 23 по 24 октября. Его участниками стали президент РФ Владимир Путин, главы государств и правительств 43 (из 54) стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.

Закрывая мероприятие, президент России подчеркнул, что саммит открыл новую страницу в отношениях Москвы и континента Африки, а атмосфера на саммите оказалась «деловой и дружественной, если не сказать душевной».

Главные итоги саммита

Главным итогом можно считать подписанную всеми участниками саммита декларацию, в которой прописаны цели дальнейшего развития сотрудничества России и Африки во всех ключевых сферах. Кроме того, Россия и страны континента договорились о совместном противостоянии диктату и шантажу отдельных государств во внешней и валютной политике.

В общей сложности за два дня саммита было подписано более 500 контрактов, меморандумов и иных соглашений на сумму более 800 млрд рублей.

Нельзя не отметить и историческое значение мероприятия: как сообщил Путин, участники приняли решение проводить саммит раз в три года. По очереди мероприятие будут устраивать Россия и одна из африканских стран.

Россия — надежный партнер Египта

Владимир Путин на полях саммита провел встречу с египетским коллегой, после которой Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир рассматривает Москву как надежного партнера в Африке. Ожидается, что Россия будет работать в Африке во всех сферах, включая развитие и финансирование проектов инфраструктуры, энергетической сфере и в строительстве дорог.

Также лидеры двух стран договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.

Сотрудничество РФ со странами Африки

По словам президента РФ, рост товарооборота России и Африки за прошлый год составил 17% — порядка 20 млрд долларов. При этом глава государства уверен, что за несколько лет эти показатели можно удвоить.

Еще одним примером того, как развивается партнерство, президент назвал большое количество студентов из Африки в российских вузах. Путин также напомнил, что Россия содействует стабилизации ситуации в ряде стран Африки. В общей сложности Москва списала африканским государствам 20 млрд долларов долгов за все время.

Самым ярким примером развития сотрудничества России и Африки можно считать отношения с Центральноафриканской республикой (ЦАР). Президент государства Фостен-Арканж Туадера на встрече с Путины рассказал, как страны развивают партнерство в торговле, образовании и оборонной сфере.

Путин же напомнил, что Россия стала одной из первых стран, признавших независимость республики. Более того, при содействии Москвы в феврале удалось утвердить Хартумское мирное соглашение, которое стало основой для формирования нового правительства и деэскалации.

Ливийский вопрос

Одной из важнейших тем на форуме стал ливийский вопрос. Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж сообщил о готовности сформировать правительство народного единства и провести в стране свободные выборы.

Он, в частности, рассказал, что антитеррористическая операция Ливийской Национальной Армии под руководством Халифы Хафтара необходима стране и призвана, в первую очередь, установить господства закона на всей территории государства.

Комментируя ситуацию в Ливии, Путин обратил внимание, что кризис в стране стал результатом безответственной политики некоторых государств, которые извратили резолюцию ООН.

Кроме того, Путин пожелал Ливии скорейшего восстановления мира и правопорядка в стране.