Песков заявил, что меморандум по отводу курдов-террористов в САР соответствует интересам ЕС

Москва, 24 октября. Договоренности России и Турции по отводу курдских террористов из северных районов Сирии соответствуют интересам европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой республики, и тем самым мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы», — пояснил Песков.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов в северных районах Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничном с Турцией регионе Сирии, а также блокирование трассы М-4, которая служит коридором для террористов.

Военная операция Турции направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не принимали участие в боевых столкновениях против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

13 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон планирует вывести из северных районов Сирии американские войска из-за турецкой операции против курдских террористов. 15 октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов САР.

22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был принят меморандум по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе. Согласно документу, РФ и Турция будут осуществлять совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, а также будут содействовать выводу курдских террористов из зоны безопасности.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.