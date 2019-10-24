Путин рассказал о росте товарооборота с Гвинейской республикой

Сочи, 24 октября. Товарооборот между Россией и Гвинейской республикой в январе-июле вырос в 2,5 раза. Такие данные в четверг привел президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом африканской страны Альфой Конде.

«Эта тенденция нас не может не радовать. Надо добиться того, чтобы и в абсолютных цифрах это соответствовало нашим возможностям», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что Гвинея является «давним и надежным другом» России в Африке. Сотрудничество Москвы и Конакри активно развивалось еще во время СССР, когда усилиями инженеров Советского Союза в африканской республике был создан бокситодобывающий комплекc, проведена реконструкция железнодорожной сети и построен аэропорт.

Альфа Конде в свою очередь заявил, что Россия всегда была и остается дружественной страной для Гвинейской республики. Он также предложил Путину провести встречу за закрытыми дверями. Российский лидер ответил, что готов организовать подобные переговоры.

Напомним, что в Сочи заканчивается форум Россия — Африка, на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.