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Львов подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

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Львов подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Киев, 24 октября. Львов намерен подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, заявил мэр украинского города Андрей Садовой.

«Мы будем бороться за это право проводить зимние Олимпийские игры», — приводит слова мэра Львова пресс-служба горсовета.

Садовой заявил, что до 2014 года Украина также претендовала на право провести в 2022 году Winter Olympics (Львов-Карпаты). По словам мэра Львова, гражданская война «перечеркнула эти планы».

«Следующие игры, на которые вправе претендовать, только в 2030 году», — добавил он.

В горсовете Львова сообщили, что работа по подготовке заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года начнется в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко подумать о совместном проведении Олимпийских игр. Лукашенко выразил мнение, что Белоруссия и Украина могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Президент Белоруссии, комментируя предложение Зеленского, отметил, что «для двух стран это под силу».

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