НАТО объяснила необходимость увеличения расходов на оборону распадом ДРСМД

Брюссель, 24 октября. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является поводом для увеличения расходов стран альянса на оборону.

«Прекращение действия ДРСМД является дополнительным аргументом для увеличения расходов на оборону. Но я хочу снова подчеркнуть, что мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны», — отметил он.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Китай, который призвал американских партнеров сохранить договор.

Примечательно, что Столтенберг в свое время поддержал решение США выйти из ДРСМД. И он же позже отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк». Вашингтон никак не комментировал высказываемые ему претензии, что, впрочем, нисколько не смутило европейских лидеров, которые традиционно встали на сторону Америки.