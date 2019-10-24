Журналисты нашли все ложные заявления Зеленского во время его пресс-марафона

Москва, 25 октября. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз манипулировал фактами и искажал информацию во время ответов на вопросы в рамках рекордного пресс-марафона, прошедшего в Kyiv Food Market. Об этом сообщается в колонке издания «Лига.net».

Украинские журналисты выбрали из 14-часового брифинга 14 тезисов от президента, содержащих факты и цифры. Таким образом, отмечается в материале, «в среднем Зеленский озвучивал не более одного факта в час».

«Из них шесть содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений — правда», — пришли к выводу журналисты.

В речи Зеленского «хватало и статистики», звучали конкретные цифры, однако «обращался с цифрами он небрежно — частенько ошибался или манипулировал».

В частности, Зеленский заявил, что США ввели санкции против «Северного потока — 2». В действительности экономические ограничения одобрили только в комитете американского сената. Закон на данный момент еще не подписан президентом США, а значит не вступил в силу.

Президент также уверял, что Дания поддержала украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода. На самом деле Копенгаген не высказывал никакой поддержки Киеву и пока воздерживается от окончательного ответа относительно маршрута «Северного потока — 2».

Еще одна «неправда от президента» касалась его заявления об уменьшении цены на газ для населения. По словам Зеленского, несмотря на требования МВФ, киевские власти уменьшали тарифы с лета.

«Тарифы на газ начали уменьшаться еще в апреле, и это было решение предыдущего состава кабинета министров. Итак, Зеленский говорит неправду, приписывая снижения цен на газ новому правительству», — подчеркнули украинские журналисты.

На манипуляции с данными журналисты поймали Зеленского и в вопросе миграции. В частности, Зеленский заявил, что увеличилось число украинцев, возвращающихся на родину. По его словам, это, в частности, связано с доверием к новым властям. Найти хоть какие-нибудь официальные данные, подтверждающие заявление главы государства, журналистам не удалось.

11 октября Владимир Зеленский провел один из самых длинных пресс-марафонов. Он длился рекордные 14 часов, сообщала «Газета.ру». Конференция проходила в необычном месте — Kyiv Food Market, поэтому во время мероприятия к главе Украины и журналистам постоянно подходили официанты, которые приносили им чай, кофе, бургеры, картошку фри и кока-колу.

Пресс-конференция не обошлась без казусов. Общественник Анатолий Кшановский чуть не сорвал мероприятие, так как решил высказать Зеленскому все, что он о нем думает. Кшановский обвинил главу Украины в сговоре с Джорджем Соросом и Ротшильдами, назвал его пропагандистом гомосексуализма, требовал запретить аборты, а также чтобы Зеленский стал настоящим евреем.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями Зеленского, которые он сделал во время своего пресс-марафона, особенно теми, которые касаются урегулирования на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля отметил, что президенту РФ Владимиру Путину сообщили об основных заявлениях Зеленского.