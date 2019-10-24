Туристы назвали главного «убийцу» романтического отпуска

Москва, 24 октября. Основной причиной испорченного романтического отпуска чаще всего являются не бытовые неудобства и не погода, а плохое настроение спутника. Именно такой ответ дало большинство участников опроса, проведенного сервисом по продаже авиа- и железнодорожных билетов Tutu.ru.

Не менее 24% путешественников признались, что плохое настроение второй половинки является главным «убийцей» любой романтической поездки. Чуть меньше респондентов (22%) считают, что отпуск может испортить неожиданно свалившаяся болезнь или несовпадение интересов (14%). Около 8% опрошенных считают отдых испорченным, если их любимый или любимая начинают работать во время отпуска, а 6% винят во всем увлечение смартфоном.

Не менее 4% туристов жалуются на расточительность партнера. Столько же считают, что отпуск может испортить ограничение свободы или присутствие детей. При этом другие респонденты говорили прямо противоположное, признаваясь, что отпуск способно испортить чувство вины за то, что они не взяли с собой детей.

Ранее эксперты туристического сервиса бронирования Momondo.ru провели опрос, чтобы выяснить, о чем сожалеют россияне после отпуска. Выяснилось, что большинство отдыхающих (38%) остаются полностью всем довольны, 36% россиян жалеют, что им не хватило времени, а 18% — что не успели погрузиться в культуру новой страны.