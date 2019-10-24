Бастрыкин провел совещание по научно-исследовательской деятельности в СК РФ

Москва, 24 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам организации научно-исследовательской деятельности в ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Участники совещания обсудили результаты научно-исследовательской деятельности и наметили пути ее дальнейшего развития. В ходе заседания Бастрыкин обратил внимание на укомплектование штатов институтов академий и Главного управления криминалистики, а также выпуск аспирантов и работу научно-консультативного совета.

По итогам заседания глава СКР заявил о необходимости создания в рамках Московской академии СК России диссертационного совета, а также расширения методологической работы и внедрения имеющихся методик в практику. Глава ведомства поручил разработать нормативно-правовой акт, включающий положения о координаторе научной деятельности в СКР, ее направлениях и порядке распространения опыта.

Ранее Бастрыкин поздравил сотрудников криминалистической службы с 65-летием образования подразделения. Глава ведомства обратился к молодым сотрудникам, призвав равняться на старшее поколение. Он поблагодарил всех сотрудников за достойную службу, эффективное исполнение возложенных обязанностей и готовность оперативно оказать помощь коллегам даже в самых отдаленных регионах страны.