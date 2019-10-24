Госдума готова заморозить накопительную часть пенсии до 2022 года

Москва, 24 октября. Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ, о продлении заморозки накопительной части пенсии.

На пленарном заседании нижней палаты парламента был рассмотрен законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии. Если инициатива будет принята, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова подчеркнула, что принятие этого документа носит технический характер. Депутат констатировала, что документ обусловлен особенностями формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.

На данный момент до 2021 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам. Мера действует с 2014 года и может быть продлена до 2022 года.

В Госдуме подчеркнули, что законопроект не подразумевает изменение размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. В случае одобрения документа доходы бюджета Пенсионного фонда увеличатся на сумму более 634 миллиардов рублей.

«[Это] позволяет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий», — констатировала Павлова.

Накануне председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян в 2020–2022 годах будут расти темпами выше инфляции.