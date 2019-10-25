Сирия, 25 октября. США оставит нефтяные поля в Дейр-эз-Зоре под контролем курдских террористов. ИГ1 заявило о подрыве автомобиля союзников САА в пустыне Хомса. Стычки курдов-боевиков и протурецких сил в Алеппо привели к потерям с обеих сторон, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Ан-Нусры»*** на севере Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали опорные пункты джихадистов на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило об организации вылазки на востоке Хомса.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке СВУ в городе Тель-Абьяд в Ракке; арестовали жен боевиков ИГ, попытавшихся бежать из «аль-Хола»; вышли из районов ад-Дербасии и аль-Амуды на севере Хасаки; убили дезертировавшего молодого человека в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: вели бои с курдскими террористами в северной части Алеппо; лишились пяти солдат у Рас аль-Айна.

Соединенные Штаты: направили 30 танков к нефтяным полям в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На западных окраинах административного центра провинции в течение дня вновь фиксировались перестрелки на линии разграничения сил курдских боевиков и поддерживаемых Турцией формирований. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NeSyria), сперва противники обменивались ударами недалеко от города Мараназ. Позднее поступали данные о стычках на границах района Кобани, в результате которых были уничтожены несколько курдских радикалов, включая одну женщину — члена Отрядов женской самообороны (YPJ). Об этом сообщал информационный портал Al Nour. Вечером также стало известно о вылазках курдов-террористов у населенных пунктов Кафр-Кальбин, Азаз и Маримин.

Тем временем юго-западнее административного центра провинции продолжились столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и сирийскими войсками. Согласно информации Twitter-канала (KahuiPita), под ударом артиллерии сил САР оказались места базирования союзных «Джебхат ан-Нусре»1 бандгрупп вблизи населенных пунктов Бабис и Халса, в результате чего был уничтожен военный автомобиль боевиков.

Провинция Хомс

В минувшие сутки подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «аль-Амак» заявил о том, что в пустыне Бадия Аш-Шам на востоке провинции произошло на нападение на патруль проасадовских отрядов ополчения. Террористы утверждали, что один из бойцов союзников Сирийской арабской армии (САА) погиб в результате детонации СВУ, установленного на обочине дороги на пути следования проправительственных сил.

По мнению многих военных экспертов, джихадистам ИГ до сих пор удается осуществлять подпольную деятельность в Сирийской пустыне благодаря поддержке проамериканской группировки «Магавир ат-Таура». Напомним, накануне в оккупированной США «зоне безопасности» был арестован боевик, который занимался контрабандой оружия для террористов. Также неоднократно поступали сведения о том, что члены ИГ имеют возможность беспрепятственно проникать в район «ат-Танфа», что позволяет им скрываться от преследований Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские войска намерены сохранить контроль над крупнейшими нефтяными полями Дейр-эз-Зора за курдскими террористами. Глава Белого дома оправдал подобные меры необходимостью защиты месторождений. Тем не менее военные эксперты уверены, что дальнейшая оккупация этих районов приведет лишь к истощению природных ресурсов Сирии. Как известно, США и поддерживаемые ими курдские бандгруппы незаконно осуществляют вывоз нефтепродуктов в соседние страны. Более того, проблемой являются грубые методы добычи сырья, что подразумевает под собой отсутствие специалистов, низкий уровень технологической культуры выкачки, а также и пренебрежение ремонтными работами. Напомним, наиболее крупными месторождениями в провинции являются поля аль-Омар и аль-Танак. Накануне из района аль-Омара выехал военный конвой западной коалиции в сопровождении курдских радикалов. Никакой информации о том, куда направились силы союзников, не поступало.

Во второй половине дня стало известно, что к месторождениям были направлены 30 танков «Абрамс», которые будут задействованы для их «защиты».

Вновь публиковались сообщения об авианалетах ВВС международного альянса в зонах контроля проасадовских военизированных формирований. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) утверждал, что авиация коалиции атаковала позиции проиранских сил в районе населенного пункта Хшам на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Однако данные сведения не подтвердились.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» накануне продолжились перестрелки между правительственными подразделениями и джихадистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Боевики обстреливали позиции сил САР вблизи городов Хан-Шейхун и ат-Тамания. В качестве ответных действий Сирийская арабская армия (САА) вела огонь по укреплениям радикалов поблизости от Кафр-Саджны.

По данным Twitter-канала (thiqanewsagency), поддержку САА оказывали ВКС России, которые осуществляли боевые вылеты в зонах контроля радикалов «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Трамла и ар-Ракая.

Провинция Ракка

Накануне произошел взрыв в городе Тель-Абьяд. По данным новостного портала Aleppo Media Center, взрывное устройство было заложено в автомобиле поблизости от городского рынка. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), как минимум четыре человека получили ранения. В установке бомбы подозреваются курды-террористы, в оккупации которых населенный пункт находился до 13 октября. Напомним, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и выступающих на ее стороне бандгрупп уже прибегали к минированию местности в Рас аль-Айне.

Во второй половине дня в Ракке состоялись аресты гражданских лиц в рамках насильственной вербовки. Курдскими радикалами были задержаны порядка 30 сирийцев, о чем заявляло агентство новостей Al Nour.

Провинция Хасака

Жены боевиков «Исламского государства» продолжают дестабилизировать обстановку в лагере «аль-Хол». По информации новостного агентства ANHA News, несколько женщин, являющихся гражданками Германии, Турции и Узбекистана, попытались бежать в Ирак вместе с 18 своими детьми. Они были пойманы прежде, чем успели достигнуть границы.

Поступали данные о том, что курдские радикалы наконец приступили к отводу своих отрядов из приграничных с Турцией районов. Как передавал военный источник в сети Twitter (AlHadath), члены РПК и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) покинули район населенных пунктов ад-Дербасия и аль-Амуда по условиям российско-турецких договоренностей, одобренных сирийскими властями. Позднее территории между аль-Амудой и Камышлы начали патрулировать военные полицейские РФ.

Во второй половине дня курдские боевики спровоцировали вооруженный конфликт вблизи Рас аль-Айна. Twitter-канал (aawsat_News) сообщал о том, что город оказался под обстрелом, что привело к ранению пяти солдат ВС Турции. В ответ протурецкие формирования открыли огонь по оборонительным сооружениям YPG на окраинах населенных пунктов аль-Манаджир, аль-Асадия и Мишрафа.

Сообщалось о возобновившихся митингах в городе Хасака. Жители осудили курдских террористов за убийство одного из дезертиров, который был призван на фронт в рамках насильственной вербовки, однако отказался вступать в бой с турками.

1 Организация запрещена на территории РФ.