Сирия, 24 октября. Военная полиция РФ приступила к патрулированию района города Камышлы, двигаясь на восток Хасаки. Курды-террористы задержали 30 человек в Ракке с целью принудительной мобилизации. Протурецкие силы отразили новые атаки YPG в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют свои позиции в городе ат-Табка в провинции Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении бульдозера САА на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: задержали около 30 человек в Ракке с целью насильственной вербовки.

ВС Турции и протурецкие силы: отразили атаку курдских террористов в северной части Алеппо.

ВС Ирака: выявили три укрытия джихадистов ИГ1 на западе провинции Аль-Анбар; арестовали пять боевиков ИГ в Ниневии.

Провинция Латакия

Не утихают ожесточенные столкновения между правительственными силами и боевиками «Джебхат ан-Нусры»1*** на северо-востоке провинции. Вслед сообщениями оппозиционных источников об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) исламисты начали заявлять о потере силами САР бульдозера, которые, как и предыдущие, не получили официального подтверждения. Напомним, противники ведут бои на подступах к городу Кабана на протяжении всего дня. Как известно, северные окраины Латакии и запад Идлиба находятся в оккупации радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции. Прежде всего, здесь дислоцируются отряды «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Агентство новостей Anadolu News сообщает о том, что радикалы группировки Отряды народной самообороны (YPG) вновь предприняли попытку пробраться на территории, подконтрольные поддерживаемым Турцией формированиям на севере Алеппо. Курдские боевики, базирующиеся в районе Тель-Рифата, организовали новые вылазки у города Азаз, а также вблизи поселения Мермин. Отмечается, что все атаки удалось отбить. Напомним, ранее также поступали данные о нападениях YPG недалеко от населенных пунктов Кафр-Кальбин и Мараназ, в результате которых протурецкие отряды понесли потери в живой силе.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили аресты гражданских лиц в Ракке с целью принудительной мобилизации. Согласно информации новостного агентства Al Nour, порядка 30 человек были арестованы поблизости от административного центра провинции. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что один из сирийцев, призванных на фронт в рамках насильственной вербовки, бежал, за что был жестоко убит курдскими радикалами в Хасаке. Этот инцидент послужил толчком для начала новых антикурдских протестов.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает укреплять свои позиции в районе города ат-Табка юго-западнее административного центра региона. Напомним, населенный пункт перешел под контроль сил САР 14 октября. Поступали сведения о том, что САА намеревается расширить авиабазу на окраине города, которая прежде находилась под контролем сил США.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) передает, что российская военная полиция приступила к патрулированию северных районов провинции. Маршрут будет пролегать через населенные пункты Камышлы и аль-Амуда. Как известно, мониторинг обстановки в приграничной зоне осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, заключенного после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в городе Сочи во вторник. В рамках достигнутых соглашений территории на севере САР должны быть свободны от террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней бандгрупп не позднее чем в ближайшие 116 часов, в противном случае Анкара намерена возобновить операцию «Источник мира».

Ирак

Агентство новостей SANA News опубликовало информацию о результатах новой спецоперации иракских вооруженных сил, проведенной в провинции Аль-Анбар, граничащей с Сирией. Во время обследования пустынных областей на западе региона правительственным войскам Ирака удалось выявить три укрытия террористов «Исламского государства»1. Из убежищ боевиков были изъяты пояса смертников, ракетные установки и мины. Об аресте самих джихадистов не сообщается. Однако, по данным интернет-портала Al Sumaria News, пятерых радикалов террористической группировки удалось задержать в провинции Ниневия. Напомним, несмотря на то, что власти страны заявили о полной зачистке Ирака еще в конце 2017 года, разрозненные отряды ИГ все еще сохраняют присутствие в безлюдных районах Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.