PR-директор Началовой объяснила молчание семьи о болезни Заворотнюк

Москва, 24 октября. Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не должна устраивать пресс-конференций для представителей СМИ. Об этом сообщила пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева во время выступления на телепередаче «Пусть говорят».

Исаева пришла на шоу, посвященное звезде сериала «Моя прекрасная няня». Эксперты в студии пытались узнать, в каком состоянии сейчас находится известная актриса и почему ее родственники не дают комментарии прессе.

По мнению пиар-директора Юлии Началовой, если артист тяжело болен, то у родственников звезды экрана есть два варианта поведения — это постоянные публикации или полное молчание. И если в случае с певицей Исаева решила освещать все детали развития ее болезни, то поведение семьи Заворотнюк также является нормой.

«Никому мы ничего не должны, ни артисты, ни родственники, ни пиар-директор», — отметила представитель Началовой.

Исаева вспомнила, что убедила популярную певицу быть максимально открытой для журналистов — поэтому Началова рассказывала журналистам про смертельную болезнь, как только в Сети появились слухи о ее проблемах со здоровьем. Сейчас в такой же ситуации находятся и родные Заворотнюк — некоторые СМИ уже несколько раз хоронили актрису.

Напомним, что информация о якобы тяжелой болезни Заворотнюк появилась в Интернете летом 2019 года, когда артистка резко перестала появляться на публике. Недавно родственники актрисы признались, что актриса действительно больна, однако отказались сообщить диагноз.

Некоторые фанаты творчества Заворотнюк обвинили ее семью в пиар-компании, предположив, что актриса не показывается в обществе из-за неудачной пластической операции. Также некоторые врачи высказали предположение, что здоровье артистки подкосило ЭКО, сообщает «Утро.ру».

Напомним, что певицу Юлию Началову в марте 2019 года госпитализировали в одну из столичных клиник. Артистка скончалась на 39-м году жизни из-за заражения крови.