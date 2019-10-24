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Украинский политолог Ковтун едва не умер в Москве

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Украинский политолог Ковтун едва не умер в Москве

Москва, 24 октября. Скандально известный украинский политолог Вячеслав Ковтун госпитализирован в Москве после бани.

Как сообщил бывший спикер министерства иностранных дел ДНР Константин Долгов, «топивший за бандеровцев» завсегдатай российских политических ток-шоу едва не скончался из-за неожиданно обнаружившегося диабета.

«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю, где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — пишет он в Twitter.

Отметим, что Вячеслав Ковтун регулярно появляется в различных российских политических передачах и неизменно отстаивает позицию украинской правящей верхушки. При этом нередко политолог оправдывает украинских националистов, которые с 2014 года пользуются государственной поддержкой, пишет «Царьград».

За свои оскорбительные высказывания одиозный политик нередко выдворялся ведущим со студии. Так, например, в начале сентября Ковтуна попросили покинуть съемочный павильон после того, как он позволил себе оскорбление немецкой прессы и при этом использовал ненормативную лексику.

Позднее в комментарии Федеральному агентству новостей украинец заявил, что не должен был произносить слова, разозлившие ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова. По словам Ковтуна, его несдержанность была вызвана тем, что все время его вспоминают, и он «на это среагировал».

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Источник: Царьград
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