В Совфеде отреагировали на заявление МИД Украины о «возвращении Крыма»

Москва, 24 октября. Заявление Киева о готовности к переговорам по «возвращению Крыма» направлено на повышение рейтинга украинской власти. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что «Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате», передает RT.

«На Украине думают только о своем рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет», — подчеркнул Цеков.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

С 2014 года Крым регулярно посещают делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. При этом после каждого визита министерство иностранных дел Украины выступает с нотой протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были «согласованы с Киевом».