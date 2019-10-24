Путин предложил повторить форум «Россия-Африка» через три года. ФАН-ТВ

В Сочи завершился второй день экономического форума и саммита «Россия-Африка».

Второй день экономического форума «Россия-Африка» был посвящен будущему материка. Обсуждали вопросы добычи ископаемых, улучшения качества жизни и главное — сохранение традиций и суверенитета. Такой колорит как африканский должен сохраняться даже при увеличении доли присутствия международных компаний. И участники форума говорили об этом на всех, даже на не тематических, сессиях.

«В Африке понятие идентичности примерно такое же, как и в других регионах мира. Оно основано на солидарности, содействии, стремлении к свободе, достоинству, справедливости и защите прав собственности. Но, к сожалению, сегодня приходится признать, что после веков рабства, колонизации, псевдонезависимости, мы, быть может, получили свободу, но свободу от замкнутого пространства франкофонной Африки. Сегодня, в 2019 году, наша франкофонная Африка все еще под влиянием Франции по сути», — говорит Натали Яамб, исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» Республики Кот-д’Ивуар.

Суверенитет и независимость остается приоритетным направлением для развивающейся Африки. Но спустя десятилетия западные страны еще пытаются это оспорить. Экономика привлекает и тех, кто хотел бы злоупотребить доверительными отношениями с южным континентом. Россия в число таковых не входит. Свыше полутора тысяч деловых встреч прошли в рамках форума и саммита. Их результаты отразились в подписании контрактов. Сумма договоренностей превышает 800 млрд рублей.

Начнется новое активное сотрудничество в различных бизнес-секторах. «Росгеология» как лидер по работе в добывающем секторе предлагает меры по модернизации уже проверенных временем партнерских отношений.

«Во-первых, что мы видим. Видим то, что все страны африканские хотят дисифицироваться. Это правильная задача: кто-то занимался твердыми полезными ископаемым, кто-то, наоборот, больше нефтью. Здесь мы советуем всем коллегам начинать с паталогинических карт для того, чтобы оценить потенциал каждой страны, чтобы увидеть какой все же потенциал ваших стран находится в недрах. Чтобы понять, на чем потом сфокусироваться», — говорит Сергей Горьков, генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология».

Стороны подчеркивают, отношения должны быть взаимовыгодными. И, конечно, во благо людей, живущих вблизи месторождений. Африканские лидеры заинтересованы в привлечении российских инвесторов. А глава России Владимир Путин вместе и с коллегой президентом Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси совместно подвели итоги форума.

«Результаты совместной работы отражены в итоговой декларации. В этом документе поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях: в политике, безопасности, экономике и научно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Чтобы придать регулярный системный характер взаимодействию между нашими государствами, по предложению наших африканских друзей, на саммите принято решение о создании нового диалогового механизма — форума партнерства Россия-Африка», — подвел итоги встречи Владимир Путин.

Экономический форум «Россия-Африка» определил вектор развития отношений на ближайшие три года. По их истечении планируется провести новое мероприятие подобного масштаба. В ближайшее же время вопросы по сотрудничеству еще будут обсуждаться на ежегодном форуме ПМЭФ в Петербурге, где африканской тематике посвящен отдельный сектор.