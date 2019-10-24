Лавров и Маас обсудили ситуацию в Сирии после операции Турции против курдов-террористов

Москва, 24 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом вопросы сирийского урегулирования в свете операции Турции против курдов-террористов, а также начало работы Конституционного комитета, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В четверг состоялся телефонный разговор министров иностранных дел РФ и ФРГ. В МИД РФ отметили, что переговоры прошли по инициативе германской стороны.

Основными темами беседы стали ситуация в Сирии в свете прошедшей турецкой операции «Источник мира», направленной против курдских террористов, и прошедшие в Сочи переговоры глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, где был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

«Подтвержден взаимный настрой на продолжение совместной работы по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии и борьбы с международным терроризмом», — сообщили в МИД РФ.

Лавров и Маас согласились, что «одним из значимых шагов на пути урегулирования кризиса в САР и запуска политического процесса могло бы стать начало работы Конституционного комитета под эгидой ООН».

Напомним, операция «Источник мира» была организована 9 октября и продлилась до 22 октября. Целью операции стала борьба с курдами-террористами и боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сохранение зоны безопасности и совместное ее патрулирование, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

В тексте меморандума, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

В четверг заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российско-турецкие соглашения по отводу курдов-террористов из зоны безопасности на границе Турции и Сирии уже выполняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.