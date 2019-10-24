Абызов рассказал о вынужденном отъезде сына в США

Москва, 24 октября. Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов сообщил, что из-за обвинений в мошенничестве все его активы оказались арестованы. В связи со сложившейся ситуацией его средний сын был вынужден уехать в Америку.

Абызов сообщил, что из-за блокировки счетов он не может выплатить алименты бывшей супруге, сообщает РИА Новости.

«Мой средний сын мог быть изъят органами опеки, он вынужден был уехать в США», — сообщил экс-министр на заседании Басманного суда.

Также Абызов подчеркнул, что не собирается бежать из страны, и не понимает сути предъявленных ему обвинений. Напомним, что правоохранительные органы подозревают бывшего министра «Открытого правительства» в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации доходов.

«Если вы пересмотрите все 150 томов, ни разу мне не было предъявлено обвинение по поводу хищения акций, и ни разу по этому поводу не был допрошен. Я не понимаю сути происходящего», — рассказал Абызов в зале суда.

В настоящее время расследование уголовного дело продлено до 25 марта. Ранее следователи сообщили, что сумма арестованных у Абызова активов составляет 27 миллиардов рублей.

26 марта 2019 года сотрудники ФСБ задержали бывшего министра «Открытого правительства» Абызова, пишет Infox.ru. По версии следствия, Абызов в период времени с апреля 2011 по ноябрь 2014 создал и возглавил преступное сообщество.

СК сообщает, что добычей преступной группировки стали четыре миллиарда рублей, сообщает «ФедералПресс». В свою очередь, бывший чиновник не признает свою вину.