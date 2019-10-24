Суд заочно арестовал украинца по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве

Москва, 24 октября. Гражданин Украины Владимир Кошовенко заочно арестован в России по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Нападение на российское диппредставительство в Киеве было совершено в марте 2016 года. По словам Петренко, в ходе расследования этого преступления были получены неопровержимые доказательства того, что украинец Кошовенко со своими подельниками принял участие в атаке на российское посольство.

«В результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, — напомнила представитель СК РФ, — а имуществу посольства России причинен значительный материальный ущерб».

Суд принял во внимание доводы обвинения.

«Сегодня по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко», — объявила Петренко.

Кошовенко является фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Украинец объявлен в международный розыск. Заочно арестована и находится в международном розыске его сообщница — гражданка Украины Ирмы Крат.

Следствие продолжает устанавливать всех причастных к нападению на российское посольство в Киеве.