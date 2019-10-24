Муж Соболь показал, как «оппозиционерка» отдыхает в Италии на донаты сторонников

Москва, 24 октября. Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь, вероятнее всего, отдыхает вместе с мужем в Италии, хотя еще недавно просила помочь ей собрать деньги на выплату штрафов.

Муж Соболь Сергей в последние несколько дней активно выкладывал в Instagram фотографии со своей дочкой Мирославой из Флоренции. Его супруга ограничилась одной фотографией, на которой она запечатлена вместе с мужем на лавочке в каком-то европейском городе. Причем Сергей одет в ту же одежду, как и на «флорентийских» снимках, что позволяет предположить, что Соболь находится в Италии вместе с мужем.

Отсутствие у Соболь других фотографий, на которых можно было бы узнать Италию, объясняется попыткой женщины скрыть факт своего заграничного отдыха. Совсем недавно юрист ФБК отдыхала на Кипре, что вызвало волну критики со стороны подписчиков, которые напомнили, как Соболь просила всех неравнодушных жертвовать деньги на выплату ее штрафов.

Напомним, что суд приговорил сторонницу Навального к пяти штрафам на общую сумму 1 млн 230 тыс. рублей. Именно столько «оппозиционерка» должна заплатить за организацию несанкционированных митингов и другие нарушения правил проведения публичных мероприятий.