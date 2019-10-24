Москва, 24 октября. Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» Solitaire покинуло пункт у экономической зоны Дании и вошло в эстонский порт Мууга из-за невыдачи Копенгагеном разрешения на продолжение работ. Эксперт в сфере энергетики Александр Фролов рассказал, чем Копенгагену грозят проволочки с разрешением.

В сентябре стало известно, что строительство «Северного потока — 2» подходит к завершающей стадии — построено около тысячи километров, осталось примерно 200 километров. Однако для продолжения строительства компании-оператору Nord Stream 2 AG необходимо получить разрешение Копенгагена.

Дания затягивает выдачу разрешения, из-за этого Solitaire пришлось направиться в эстонский порт. При этом к концу текущего года «Северный поток – 2» должен уже подойти к побережью Германии.

Фролов напомнил слова главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова о том, что на прокладку труб на территории Дании потребуется 4-5 недель. Это значит, что для завершения работ в срок власти Дании должны выдать разрешение не позднее середины ноября.

Однако если датское правительство все же не выдаст разрешение в указанный срок, то Копенгаген может столкнуться с серьезными неприятностями и даже «местью» со стороны стран Евросоюза, отметил эксперт.

«Начнутся очень серые будни, в которых Дания будет вынуждена экспортировать газ со стороны Германии. При том у нее с Германией ухудшаются отношения. Дело же не в России. В реализации проекта заинтересованы Германия, Австрия, Нидерланды и Франция в лице своих крупнейших компаний», — подчеркнул Фролов в комментарии Baltnews.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. К настоящему моменту разрешение на строительство не дала только Дания.

Ранее стало известно, что российская распределительная сетевая компания «Россети Ленэнерго» в Ленинградской области запустила подстанцию напряжением 110 кВ для технологического присоединения компрессорной станции «Славянская», которая впоследствии будет обеспечивать работу газопровода «Северный поток — 2».