Войска США незаконно находятся на захваченных курдскими террористами нефтяных полях Сирии

Москва, 24 октября. Присутствие подразделений Вооруженных сил США на территории Сирии и поддержка Вашингтоном курдских террористов являются незаконными. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтегазовые месторождения на северо-востоке Сирии.

«Небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы будем ее защищать и решим, что мы будем делать с этим в будущем», — сказал Трамп.

Кошкин напомнил, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно. При этом данный вопрос неоднократно поднимался на самом высоком политическом уровне.

«США же считают, что их действия — это норма международного права, их нельзя ограничивать требованиями даже таких высоких мировых площадок, как Совбез ООН», — отметил политолог.

Он также добавил, что вывод из Сирии подавляющей части американского военного контингента не означает, что Вашингтон намерен ослабить свое влияние в САР и Ближневосточном регионе.

«В реальности США не теряют Сирию из зоны своего влияния, как бы американские СМИ ни критиковали Трампа за то, что он уступил место РФ. США продолжают находиться на Ближнем Востоке и конкретно в САР», — добавил Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что США продолжают поддерживать курдских террористов в Сирии, которые оккупировали сирийские нефтегазовые месторождения. При этом курдские террористы при поддержке Вашингтона осуществляют незаконную добычу и торговлю природными ресурсами, которые принадлежат народу Сирии, в результате чего американцы сами становятся контрабандистами и оккупантами.

«Такова политика США. Если они разжигают где-то вооруженный конфликт, то стараются полностью окупить все свои затраты. Американцы всегда находятся там, где есть дорогие нефть, газ или другие ценные ископаемые», — пояснил Кошкин.

Эксперт также добавил, что нынешняя ситуация в Сирии в очередной раз подтверждает двойные стандарты внешней политики США. Кошкин напомнил, что ранее США ввели санкции против нефтяного сектора Сирии, однако эти ограничительные меры не распространяются на незаконную добычу и торговлю сирийской нефтью, которую осуществляют курдские оккупанты, передает интернет-издание «Народные новости».

«Эти нефтеразработки, по мнению США, не подпадают под их санкции. Они сейчас провернут соответствующую юридическую комбинацию, переформатируют нефтяную компанию, и она окажется несирийской», — отметил Кошкин.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов на северо-востоке Сирии. В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией. Кроме того, турецкие военные намерены блокировать трассу М-4, которая служит коридором для боевиков.

Операция Анкары направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

13 октября глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен вывести из северных районов Сирии американские войска из-за операции Анкары против курдских террористов. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был принят меморандум по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе. Согласно документу, Россия и Турция будут осуществлять патрулирование на севере Сирии, а также будут содействовать выводу курдских террористов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

23 октября Вашингтон объявил о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.