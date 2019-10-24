Около 2,5 тыс. зданий в Ростовской области адаптируют под нужды инвалидов

Ростов, 24 октября. Почти 2,5 тысячи зданий в Ростовской области адаптируют под нужды инвалидов в рамках федеральной программы «Доступная среда».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости создать максимально комфортные условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли «пользоваться всеми благами цивилизации».

Планируется, что в текущем году по госпрограмме Ростовской области «Доступная среда» для инвалидов будет обеспечен беспрепятственный доступ в 17 объектов социальной инфраструктуры в сферах здравоохранения, социальной защиты и образования. Кроме того, для шести объектов будет приобретено оборудование. Также планируется купить десять автобусов. Об этом пишет Infox.ru.

Так, в Ростовской области для глухих и слабослышащих предоставляются услуги сурдоперевода телевизионных программ, специалиста по жестовому языку при посещении соцучреждений. Согласно статистике за минувший год, слабослышащие воспользовались 1700 часами сурдоперевода.

«Услуги сурдопереводчиков пользуются большой популярностью среди глухих и слабослышащих. Сурдопереводчики — это «проводники» в мир актуальной информации и помощники в сфере получения значимых услуг», — рассказала председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Ирина Баскакова.

Кроме того, в области люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно получить технические средства реабилитации или взять на прокат инвалидную коляску, ходунки и другие средства.

«Пункты проката ТСР — очень востребованное и перспективное направление. Чем больше о нем узнают люди, тем большим спросом оно пользуется», — поделилась заместитель министра труда и социального развития Ольга Порядочная.

Благодаря действию программы «Доступная среда» в настоящее время на территории области насчитывается свыше 240 школ с безбарьерной средой. В 2018 году были трудоустроены около 80% инвалидов.